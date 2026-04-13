OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evinde kabus bitmiyor! İki gün sonra ikinci kez saldırıya uğradı

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evi, molotof kokteyli saldırıdan sadece iki gün sonra ikinci bir saldırının hedefi oldu.

The San Francisco Standard'ta yer alan habere göre, San Francisco Polis Departmanı (SFPD), olaya ilişkin “ihmalkar şekilde ateş açma” suçlamasından 25 yaşındaki Amanda Tom ve 23 yaşındaki Muhamad Tarik Hussein adlı iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

ARABADAN ATEŞ AÇTI

Polis raporuna göre, saat 01:40'ta, içinde iki kişi bulunan bir sedan araç, Altman'ın Chestnut Caddesi ve Lombard caddeleri arasındaki evinin önünde durdu. Daha sonra yolcu koltuğundaki kişi elini camdan dışarı çıkardı ve mülkün Lombard tarafına ateş etti.

Rapora göre daha sonra araç olay yerinden kaçtı ancak bir kamera plakasını kaydetmeyi başardı. Bu da daha sonra polisin aracı bulmasını sağladı. Adrese intikal eden polis memurları, Tom ve Hussein'i gözaltına aldı. Polise göre, memurlar tarafından yapılan aramada adreste üç adet silah bulundu.

İKİ GÜN SONRA İKİNCİ SALDIRI

Bu saldırı, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın evine molotof kokteyli atılmasından sadece iki gün sonra meydana geldi. Neyse ki her iki olayda da yaralanan olmadı.

İddiaya göre, Altman'ın evine yönelik ilk saldırı, cuma sabahı 20 yaşındaki Daniel Alejandro Moreno-Gama tarafından gerçekleştirilmişti. Bir polis raporuna göre, saat 03:40 civarında Moreno-Gama, mülkün metal kapısına içinde yanan bir bez bulunan bir şişe attı. Mülkteki güvenlik görevlileri yangını söndürürken, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Şirkete göre, kısa bir süre sonra Mission Bay'deki OpenAI merkezindeki güvenlik personeli, şüphelinin eşkaline uyan bir kişiyle temas kurdu. Bina hakkında tehditkar ifadeler kullanan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Hakkında kasten öldürmeye teşebbüs, kundaklama, yanıcı madde bulundurma ve üretme gibi ağır suçlamalar olan molotof kokteyli ilk saldırının şüphelisi Moreno-Gama hapishaneye gönderildi.

ALTMAN İLK OLAY SONRASI NE DEMİŞTİ?

Altman cuma günkü molotof kokteyli saldırıdan sonra yaptığı paylaşımda, "Yapay zekaya yönelik korku ve kaygı anlaşılabilir. Uzun zamandır, belki de tarihte ilk kez bu kadar büyük bir toplumsal değişime tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.