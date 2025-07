OpenAI, ChatGPT agent'i duyurdu: ChatGPT artık sadece konuşmuyor, sizin yerinize iş de yapıyor!

Yapay zekâ alanında yaşanan son gelişmeler, artık yalnızca soruları yanıtlayan veya konuşan değil, kullanıcılar adına eylem gerçekleştiren sistemlerin devrini başlatıyor. Bu durum yapay zeka alanındaki rekabeti daha da kızıştırırken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ise dikkat çekici bir yenilikle gündeme geldi. Şirket, söz konusu yenilik ile beraber ChatGPT'yi yalnızca bilgi sunan bir sohbet robotu olmaktan çıkartma amacında. İşte detaylar...

OpenAI, kullanıcılar adına çeşitli görevleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracı ChatGPT Agent’ı tanıttı. Şirketin açıklamasına göre ChatGPT içinde kullanıma sunulan bu araç, bir kullanıcının takviminde otomatik olarak gezinebiliyor, düzenlenebilir sunumlar ve slayt gösterileri oluşturabiliyor ve kod çalıştırabiliyor.

ChatGPT can now do work for you using its own computer.



