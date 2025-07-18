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OpenAI, ChatGPT agent'i duyurdu: ChatGPT artık sadece konuşmuyor, sizin yerinize iş de yapıyor!

OpenAI, yapay zekâ alanında dikkat çekecek gibi görünen yeni aracı ChatGPT agent’ı tanıttı. Kullanıcılar adına birtakım görevler gerçekleştirebilen bu yeni sistem ChatGPT’yi konuşan ve soru yanıtlayan bir sohbet botu olmaktan çıkarıp, kullanıcılar adına adeta aktif görevler üstlenen bir asistan haline getiriyor. OpenAI, ChatGPT agent’ın önceki araçlara kıyasla ise çok daha yetenekli olduğunu iddiasında.

OpenAI, ChatGPT agent'i duyurdu: ChatGPT artık sadece konuşmuyor, sizin yerinize iş de yapıyor!
Enes Çırtlık

Yapay zekâ alanında yaşanan son gelişmeler, artık yalnızca soruları yanıtlayan veya konuşan değil, kullanıcılar adına eylem gerçekleştiren sistemlerin devrini başlatıyor. Bu durum yapay zeka alanındaki rekabeti daha da kızıştırırken, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ise dikkat çekici bir yenilikle gündeme geldi. Şirket, söz konusu yenilik ile beraber ChatGPT'yi yalnızca bilgi sunan bir sohbet robotu olmaktan çıkartma amacında. İşte detaylar...

CHATGPT'YE YENİ YAPAY ZEKA ARACI: CHATGPT AGENT TANITILDI

OpenAI, kullanıcılar adına çeşitli görevleri yerine getirebilecek yeni yapay zeka aracı ChatGPT Agent’ı tanıttı. Şirketin açıklamasına göre ChatGPT içinde kullanıma sunulan bu araç, bir kullanıcının takviminde otomatik olarak gezinebiliyor, düzenlenebilir sunumlar ve slayt gösterileri oluşturabiliyor ve kod çalıştırabiliyor.

ChatGPT agent adı verilen bu araç, OpenAI’nin daha önceki araçlarında yer alan bazı özellikleri de bir araya getiriyor. Bunlar arasında, Operator aracının web sitelerinde gezinme becerisi ve Deep Research aracının sitelerden bilgi derleyerek kısa bir araştırma raporu hazırlama özelliği de bulunuyor. OpenAI, kullanıcıların bu araçla çeşitli komutlar vererek etkileşimde bulunabileceklerini belirtiyor.

ChatGPT agent’ın piyasaya sürülmesi, OpenAI'nin ChatGPT’yi yalnızca sorulara yanıt veren bir sistem olmaktan çıkarıp, kullanıcılar adına eylem gerçekleştiren ve görevleri devralabilen bir yapay zekâ ürününe dönüştürme yolundaki en iddialı adımı olarak görülüyor.

ÇEŞİTLİ GÖREVLERİ YERİNE GETİREBİLİYOR

OpenAI, ChatGPT agent’ın önceki araçlara kıyasla çok daha yetenekli olduğunu belirtiyor.

Şirketin yeni ajanı, kullanıcıların Gmail ve GitHub gibi uygulamaları bağlamasını sağlayan ChatGPT bağlayıcılarına erişebiliyor. Böylece kullanıcıların girdikleri komutlarla ilgili bilgileri bu uygulamalardan çekebiliyor. Ayrıca ChatGPT agent bir terminale erişim sağlayabiliyor ve belirli uygulamalara ulaşmak için API’leri kullanabiliyor.

OpenAI, kullanıcıların bu aracı kullanarak örneğin “üç rakibi analiz edip bir sunum hazırlamak” gibi çeşitli görevleri yerine getirebileceklerini belirtiyor.

TESTLERDE YÜKSEK BAŞARIYA ULAŞMIŞ

OpenAI, ChatGPT agent’ın temelinde yatan model, çeşitli testlerde yüksek performans sergilediği iddiasında. Şirket, bu modelin 100’den fazla alanda binlerce sorudan oluşan “Humanity’s Last Exam” (İnsanlığın Son Sınavı) adlı zorlu bir testte %41,6 başarı oranına ulaştığını söylüyor. Bu oran, OpenAI’nin o3 ve o4-mini modellerinin bu testte ulaştığı başarı oranlarının yaklaşık iki katı.

OpenAI, ChatGPT agent i duyurdu: ChatGPT artık sadece konuşmuyor, sizin yerinize iş de yapıyor! 1

Yine OpenAI’nin açıklamasına göre, bilinen en zorlu matematik testlerinden biri olan FrontierMath’te, ChatGPT agent araçlara (örneğin kod yürütme için terminal) erişim sağladığında %27,4 başarı elde ediyor. Oysa önceki en iyi sonuç, yalnızca %6,3 ile o4-mini modeline aitti.

GÜVENLİK KONUSU...

OpenAI, ChatGPT agent’ı geliştirirken güvenlik konularına özellikle önem verdiklerini vurguluyor; zira bu araç, kötü niyetli kişiler tarafından tehlikeli şekillerde kullanılabilecek yeni kabiliyetler içeriyor.

CHATGPT AGENT KULLANIMA SUNULDU MU? CHATGPT AGENT NE İŞE YARAR, NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar adına çeşitli görevleri yerine getirebilmeye yarayan ChatGPT agent, OpenAI’nin Pro, Plus ve Team abonelik planlarına sahip kullanıcılar için kullanıma sunulmaya başladı. Aracı kullanmak için ChatGPT araç menüsünden “agent mode” (ajan modu) seçeneğini işaretlemek yeterli.

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"ChatGPT agent" hakkında ne düşünüyorsunuz?
Güzel bir özellik, kesinlikle kullanırım.
Faydalı buldum ama geliştirilmeli.
Henüz emin değilim, denemem gerekiyor.
İhtiyaç duymuyorum, klasik ChatGPT yeterli.
Beğenmedim, beklediğimin altında kaldı.
Bu anket 11 saat 15 dakika sonra sonlanacaktır.
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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI ChatGPT
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