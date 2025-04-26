OpenAI, ChatGPT'nin ücretsiz sürümüne reklam mı getirecek?

OpenAI, ChatGPT’nin ücretsiz sürümünü daha erişilebilir hale getirmek için bir süredir çalışıyor. Kullanıcılar, GPT-4o görüntü oluşturma modeli, muhakeme yapabilen sistemler ve “Akıl Yürüt” özelliği gibi yeniliklere ayda 20 dolarlık abonelik ücreti ödemeden erişebiliyor. Ancak bu cömertliğin bir bedeli var. Şirket, ücretsiz kullanıcı tabanından gelir elde etmek için reklam modeline geçiş yapmayı planlıyor.

125 MİLYAR DOLARLIK İDDİALI HEDEF

OpenAI’ın reklam hamlesinin temelinde büyük bir finansal hedef yatıyor: 2029’a kadar yıllık 125 milyar dolar gelir. Bu rakam, önceki tahminlerden 25 milyar dolar daha yüksek. Şirket, bu açığı kapatmak için “yeni ürünler” ve reklam gelirlerine odaklanıyor. Reklamlar, ücretsiz kullanıcı kitlesinden ek gelir yaratmanın anahtarı olarak görülüyor.

"REKLAMLAR KAÇINILMAZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

OpenAI’ın CEO’su Sam Altman, geçmişte reklamlardan rahatsız olduğunu ve böyle bir planları olmadığını söylemişti. Ancak artan maliyetler ve rekabetin yoğunluğu, şirketin politikalarını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Reklamlar, ücretsiz hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için kaçınılmaz bir adım gibi görünüyor.

KULLANICI DENEYİMİ NASIL ETKİLENECEK?

Reklamların ücretsiz sürümde nasıl uygulanacağı henüz belirsiz. Kullanıcılar, sohbet ekranlarında banner reklamlarla mı karşılaşacak, yoksa farklı bir reklam modeli mi uygulanacak? Bu değişiklik, milyonlarca ücretsiz kullanıcının deneyimini etkileyebilir. Reklam görmek istemeyenler için ücretli abonelik seçeneği ise hala bir alternatif olabileceği iddia ediliyor.

YAPAY ZEKADA YENİ BİR DÖNEM OLABİLİR Mİ?

OpenAI’ın reklam kararı, yapay zeka sektöründe gelir modellerinin nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Ücretsiz hizmetlerin devamı için reklamlar giderek yaygınlaşırken, kullanıcıların bu değişime nasıl tepki vereceği merak konusu.