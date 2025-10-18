OpenAI'dan Martin Luther King Jr. kararı: Sora'daki o videolara kayıtsız kalınmadı!

Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaşması, etik sınırlar ve kişilik hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Özellikle üretken yapay zekâ araçlarının, tarihî figürleri veya kamuya mal olmuş kişileri gerçekçi biçimde canlandırabilme gücü, ifade özgürlüğü ile mahremiyet arasındaki dengeyi giderek karmaşık hâle getiriyor. Bu tartışmaların son örneği ise, OpenAI’ın kısa video aracı Sora üzerinden oluşturulan Martin Luther King Jr. videolarıyla gündeme geldi.

OPENAI, SORA’DA MARTIN LUTHER KING JR. VİDEOLARINI DURDURDU

OpenAI, kullanıcıların kısa video aracı Sora’yı kullanarak ABD'nin önde gelen insan hakları savunucusu Martin Luther King Jr. hakkında “saygısız tasvirlerini” oluşturduğunu belirttikten sonra bu tür yapay zekâ videolarının üretimini durdurdu.

Martin Luther King Jr.'ın ailesini temsil eden vakfın (Estate of Martin Luther King, Jr., Inc.) talebi üzerine, “OpenAI Dr. King’i tasvir eden üretimleri durdurdu,” ifadesi şirketin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada yer aldı.

OpenAI açıklamasında, “Tarihî kişilikleri tasvir etme konusunda güçlü ifade özgürlüğü çıkarı bulunsa da, kamuya mal olmuş kişilerin ve ailelerinin, benzerliklerinin nasıl kullanılacağı üzerinde nihai kontrol hakkına sahip olması gerektiğine inanıyoruz.” denildi.

ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ayrıca, tarihî kişiliklerle ilgili “koruma önlemlerini” sıkılaştırmak için çalışacağını ve kamuya mal olmuş kişilerin veya temsilcilerinin Sora videolarında yer almamayı talep edebileceğini belirtti.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİ

CNBC'de yer alan habere göre, diğer tanınmış isimler de yapay zekâ ile üretilmiş deepfake videoların kullanımına tepki gösterdi.

Geçtiğimiz hafta, 2014'te hayatını kaybeden komedyen Robin Williams’ın kızı Zelda Williams, babasının yapay zekâ ile üretilmiş videolarının kendisine gönderilmemesini istedi.

Geçen yıl da oyuncu Scarlett Johansson, OpenAI’ın ChatGPT’de 'Her' filmindeki performansına “ürkütücü derecede benzeyen” bir ses kullandığını söylemişti. Şirket, tepkiler üzerine söz konusu sesi platformdan kaldırmıştı.

OpenAI, Sora’yı Eylül ayı sonunda piyasaya sürdü. Bu araç, kullanıcılara yazılı komutlardan yapay zekâ destekli kısa videolar oluşturma imkânı sunuyor. Sora yöneticisi Bill Peebles, aracın beş günden kısa sürede 1 milyon indirme sayısına ulaştığını ve bu başarıya ChatGPT’den bile hızlı eriştiğini açıklamıştı.