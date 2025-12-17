HABER

OpenAI'dan sürpriz transfer! Dev projenin başına eski İngiliz bakan geçti

Yapay zeka savaşı artık sadece kodlarla değil, devasa altyapı yatırımlarıyla sürüyor. OpenAI, 500 milyar dolarlık çılgın projesi "Stargate"i küresel çapta yönetmesi için İngiltere'nin eski Maliye Bakanı George Osborne ile el sıkıştı.

Enes Çırtlık

Teknoloji devleri, artık sadece mühendisleri değil, siyasileri ve politikacıları da bünyesine katıyor. Bu kervana katılan son dev, ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketi oldu. Şirket, ismini bilim kurgu filmlerinden alan ve bütçesiyle dudak uçuklatan "Stargate" projesi için sürpriz bir transfer gerçekleştirdi.

İNGİLTERE MALİYE BAKANLIĞINDAN YAPAY ZEKA ŞİRKETİNE

Business insider'da yer alan habere göre, ChatGPT'nin geliştiricisi şirket, Stargate yapay zeka altyapı girişiminin küresel kolunu yönetmesi için eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne'u işe aldı.

2010'dan 2016'ya kadar İngiltere Hazinesi'ni yöneten Osborne, X hesabından yaptığı açıklamada bu transferi doğrulayarak, "Son zamanlarda kendime şu soruyu sordum: Şu an dünyadaki en heyecan verici ve gelecek vaat eden şirket hangisi? Bence cevap OpenAI." ifadelerini kullandı.

OPENAI FOR COUNTRIES'E LİDERLİK EDECEK

Osborne, OpenAI'nin Mayıs ayında başlattığı ve OpenAI'nin ülkelerle işbirliği yaparak veri merkezleri kurmayı ve 500 milyar dolarlık Stargate projesini ABD dışına genişletmeyi amaçlayan bir girişim olan OpenAI for Countries'in genel müdürü ve başkanı olarak görev alacak.

İLK DEĞİL AMA BİR ABD TEKNOLOJİ FİRMASINA KATILAN SON İNGİLİZ SİYASETÇİ

Eski İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, teknoloji dünyasına geçen ilk İngiliz siyasetçi değil.

Eski İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ekim ayında OpenAI rakibi Anthropic ve Microsoft'ta danışman olarak görev alırken; eski Başbakan Yardımcısı Nick Clegg, 2018'den 2025'in başında istifa edene kadar Meta'nın küresel ilişkiler ekibinde kıdemli yönetici olarak çalıştı.

