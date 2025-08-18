HABER

OpenAI, Google’a rakip olacak! "ChatGPT’yi güncellemeye başladı"

OpenAI, yapay zeka hamlelerini internet tarayıcı pazarına taşıyacak gibi görünüyor. Şirketin, yapay zeka destekli bir tarayıcı üzerinde çalıştığı ve bu tarayıcının Chromium altyapısını kullanacağı iddia edildi. İlk etapta macOS için sunulabileceği öne sürülen tarayıcının gerçeğe dönüşmesi ile birlikte OpenA'ın, Google'a ve onun tarayıcısı Google Chrome'a rakip olması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka alanında attığı adımlarla teknoloji gündeminde yer alan şirketlerden biri olan OpenAI, bu kez internet tarayıcı pazarına yöneldi. Şirketin, şimdi ise bir tarayıcı üzerinde çalıştığı öne sürülüyor. Bu yapay zeka destekli tarayıcıyla alakalı yeni iddialar da geliyor. İşte OpenAI yapay zeka tarayıcısı hakkındaki son iddialar ve gelişmeler...

CHROMIUM TEMELLİ, YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Son olarak iddiaya OpenAI, altyapısında Chromium motorunu kullanan yapay zeka destekli bir tarayıcıyı test ediyor. İddiaya göre Google Chrome'a doğrudan doğruya rakip olacak bu tarayıcı ilk olarak macOS için kullanıma sunulabilir.

Bleeping Computer'da yer alan habere göre kaynaklar, OpenAI’ın Chrome’a rakip olacak bu tarayıcı için ChatGPT’yi güncellemeye başladığını iddia etti.

Şirketin, yapay zeka destekli sekme seçimi, yeni sekme sayfası ve tarayıcının sizin yerinize gezinme yapabilmesini sağlayan bir özellik üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Bu, Edge’deki Copilot moduna benzer olabilir.

CHATGPT’DE HALİHAZIRDA “AGENT” MODU BULUNUYOR

OpenAI’ın ChatGPT’deki Agent modu bir Linux terminali tarafından destekleniyor ve Chromium tarayıcısını kullanarak bulut üzerinden görevler yürütüyor. Örneğin “belgelerimi ve internet kaynaklarını kullanarak bir PowerPoint sunumu hazırla” gibi istekleri karşılayabiliyor.

Kaynaklar, OpenAI’ın tarayıcısının da birleşik bir ajan sistemine dayandığını iddia ediyor.

Reuters daha önce, ChatGPT tabanlı tarayıcının, kullanıcıları web sitelerini ziyaret etmek yerine tarayıcı içindeki sohbet arayüzünde daha fazla vakit geçirmeye teşvik edeceğini bildirmişti.

