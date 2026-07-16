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OpenAI'ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil!

İddiaya göre OpenAI'ın geliştirdiği ilk tüketici cihazı, evde yapay zeka arkadaşı olarak kullanılacak taşınabilir ve ekransız bir akıllı hoparlör olacak.

OpenAI'ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil!
Enes Çırtlık

Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'ın tüketici cihazları alanındaki ilk adımını, yapay zeka çağı için yeni bir ev bilgisayarı olarak tasarlanan taşınabilir ve ekransız bir akıllı hoparlörle atması bekleniyor.

OpenAI ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil! 1

"YAPAY ZEKA ARKADAŞI"

Haberde, geliştirme aşamasında olduğu belirtilen ürünün, ev ortamında kullanılacak insan benzeri bir yapay zeka arkadaşı olarak tasarlandığı ifade edildi.

OpenAI ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil! 2

Konuya yakın ve proje henüz duyurulmadığı için kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırılan bilgilere göre cihaz, akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye, medya oynatmaya, soruları yanıtlamaya, mesajlara cevap vermeye ve OpenAI'ın ChatGPT tarafından sunulan çeşitli yeteneklerden yararlanmaya yardımcı olacak.

OpenAI ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil! 3

Haberde ayrıca, ürünün geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve proje hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka OpenAI hoparlör
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