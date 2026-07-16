OpenAI'ın ilk cihazına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı: Bir telefon değil!

Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'ın tüketici cihazları alanındaki ilk adımını, yapay zeka çağı için yeni bir ev bilgisayarı olarak tasarlanan taşınabilir ve ekransız bir akıllı hoparlörle atması bekleniyor.

"YAPAY ZEKA ARKADAŞI"

Haberde, geliştirme aşamasında olduğu belirtilen ürünün, ev ortamında kullanılacak insan benzeri bir yapay zeka arkadaşı olarak tasarlandığı ifade edildi.

Konuya yakın ve proje henüz duyurulmadığı için kimliklerinin açıklanmasını istemeyen kişilere dayandırılan bilgilere göre cihaz, akıllı ev cihazlarını kontrol etmeye, medya oynatmaya, soruları yanıtlamaya, mesajlara cevap vermeye ve OpenAI'ın ChatGPT tarafından sunulan çeşitli yeteneklerden yararlanmaya yardımcı olacak.

Haberde ayrıca, ürünün geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve proje hakkında henüz resmi bir duyuru yapılmadığı ifade edildi.