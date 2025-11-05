HABER

OpenAI’ın video uygulaması Sora artık Android’de! (Yapay zekâ videolar dönemi genişliyor)

OpenAI, ilk olarak yalnızca iOS için çıkardığı yapay zekâ destekli video uygulaması Sora'yı Android’e getirdi. Sora Android uygulaması, artık ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

Enes Çırtlık

OpenAI, geçtiğimiz haftalarda yalnızca iOS için duyurduğu yapay zekâ destekli video uygulaması Sora ile ilgili çalışmalara devam ediyor. Şirketin son duyurusuna göre ise kısa sürede ilgi gören video uygulaması Sora, artık sadece iPhone kullanıcılarına özel değil.

SORA ANDROID UYGULAMASI ÇIKTI

OpenAI, yapay zekâ destekli video uygulaması Sora’yı Android platformuna taşıdı. Kullanıcıların yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar üretmesine, paylaşmasına ve yeniden düzenlemesine olanak tanıyan bu uygulama, yapılan duyuruya göre artık ABD, Kanada, Japonya, Kore, Tayvan, Tayland ve Vietnam’da Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

OpenAI’ın video uygulaması Sora artık Android’de! (Yapay zekâ videolar dönemi genişliyor) 1

OpenAI, Sora’yı Eylül ayında iOS için piyasaya sürmüş ve uygulama, lansmandan sonraki beş gün içinde 1 milyonun üzerinde indirme sayısına ulaşmıştı.

TikTok benzeri bir yapay zekâ video akışı sunmanın yanı sıra, Sora kullanıcıların “cameo” özelliği sayesinde kendilerinin veya arkadaşlarının yer aldığı yapay zekâ içerikleri oluşturmasına da imkân tanıyor.

