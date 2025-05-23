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Operasyonların ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama! "Sandıktan sana tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak!"

Ekrem İmamoğlu, 4. dalga operasyonların ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İmamoğlu, "Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak" ifadelerini kullandı.

Operasyonların ardından İmamoğlu'ndan ilk açıklama! "Sandıktan sana tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak!"
Cansu Akalp

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

"Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

"SANDIKTAN SANA TARİHE GEÇECEK GÜÇLÜ BİR TOKAT ÇIKACAK"

"Zulüm ile âbâd olanın âkıbeti berbat olur. İktidar ya da muhalefet, kime oy vermiş olursa olsun kimseyi inandıramadın.

Bomboş dosyanı doldurmak için aklınca her fırsatta dalga dalga yeni operasyonlar yapıyorsun. Tehditle, korku salarak ve şantaj yaparak soruşturmanı güçlendirmeye çalışıyorsun.

Ciddiyetsizlik, tutarsızlık, uydurma… ne ararsan sende var. 8 ay önce soruşturma başlatmışsın, 70 günde yüzlerce insanı cezaevine atmışsın, şimdi baskıyla ifade alıyorsun. İşte bu acziyettir. İşte bu delil ve kanıtsızılığın itirafıdır.

Unutma; öyle de yenileceksin, böyle de yenileceksin. Sabah baskınlarıyla uyanan çocukların, endişeli anne babaların ahına yenileceksin. Sandıktan sana hayalini bile kuramayacağın, tarihe geçecek güçlü bir tokat çıkacak."

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Ekrem İmamoğlu ibb
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