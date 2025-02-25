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  4. Oraya hiç gitmedi ancak trafik cezası yedi! Hastanede nöbet tutarken 'hatalı sollama' gerekçesiyle 2 bin 167 TL tebligat gönderildi

Oraya hiç gitmedi ancak trafik cezası yedi! Hastanede nöbet tutarken 'hatalı sollama' gerekçesiyle 2 bin 167 TL tebligat gönderildi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.02.2025 15:20
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Ankara'da yaşayan ve hastanede laborant olarak çalışan Bekir Dinç, Şanlıurfa'da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza aldı. Ancak Dinç, hayatında hiç Şanlıurfa'ya gitmediğini ve cezanın kesildiği tarihte hastanede nöbette olduğunu belirterek, cezaya itiraz etti. Cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Dinç, "Ne aracımla gittim ne de kendim gittim" dedi.

Oraya hiç gitmedi ancak trafik cezası yedi! Hastanede nöbet tutarken 'hatalı sollama' gerekçesiyle 2 bin 167 TL tebligat gönderildi

Ankara'da hastanede laborant olan Bekir Dinç'e, hiç gitmediği Şanlıurfa'da otomobili ile hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle 2 bin 167 TL ceza uygulandığına ilişkin tebligat gönderildi. Dinç, Ankara'da hastanede nöbette olduğu sırada, D-400 Kara Yolu Suruç Bölge Trafik İstasyonu önünde uygulanan 12 Şubat 2025 tarihli cezanın iptali için Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Bekir Dinç, hayatında hiç Şanlıurfa'ya gitmediğini, ceza tarihi olan 12 Şubat'ta da hastanede nöbette olduğunu söyledi.

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'TRAFİKTE NASIL OLSA CEZA YİYORUM'

Bekir Dinç, "Benim Urfa'yla hiçbir alakam yok. Hiç gidip gelmişliğim yok. Bu adaletsizce bir durum. Böyle haksız yere cezalar kesildiği zaman insanlar bu kez 'trafikte nasıl olsa ceza yiyorum' düşüncesiyle önemsemeyip sürekli suç işlemiş olacaklar veya 'işlemeden nasıl kesiliyor' düşüncesine kapılacak. Bu doğru bir şey değil. Hem devletimiz açısından hem de milletimiz açısından doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurumu yaptım." dedi.

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"NE ARACIMLA GİTTİM NE DE KENDİM GİTTİM"

Cezayı düzenleyen görevli hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Dinç, "Ceza tutanağını görünce şoke oldum. Çünkü benim orayla hiçbir ilgim alakam yok. Urfa'ya hiç bugüne kadar gitmişliğim yok. Ne aracımla gittim ne de kendim gittim. 2 bin 167 TL az para değil benim için. Cezanın iptal edileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Ceza Ankara Şanlıurfa trafik cezası hastane hatalı park cezası
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