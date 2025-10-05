HABER

ORC Araştırma paylaştı: İstanbul, Ankara ve İzmir... Anket sonuçlarında dikkat çeken veriler!

Siyasetin nabzı son günlerde oldukça yoğun atarken partilerin oy oranlarındaki değişimler de vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ORC Araştırma'nın son anketi de bu merakı giderecek cinsten. Araştırma şirketi vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleşen anket çalışmasında dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

Doğukan Akbayır

ORC Araştırma seçmenin nabzını tuttu. Küresel olaylar ışığında AK Parti'nin mevcuttaki oy oranı büyük merak konusu. Özellikle ABD görüşmesi sonrası bazı kesimlerde olumlu bazı kesimlerde ise olumsuz izlenim oluştu. Ziyaretin başta AK Parti olmak üzere tüm siyasi partilere ne gibi sonuçlar doğurduğu belli oldu. İşte ORC Araştırma'nın son anket sonuçları!

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR

Vatandaşlara "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu soruların yöneltildiği vatandaşların cevabı şu şekilde:

İstanbul:

CHP: %34,6
AK Parti: %31,7
DEM Parti: %7,4
MHP: %5,5
İYİ Parti: %4,5
Zafer Partisi: %4,1

Ankara:

CHP: %32,9
AK Parti: %31,4
MHP: %8,0
İYİ Parti: %6,1
Zafer Partisi: %4,6
Yeniden Saadet Partisi: %3,2

İzmir:

CHP: %41,9
AK Parti: %22,4
İYİ Parti: %7,9
DEM Parti: %7,5
MHP: %4,7
Zafer Partisi: %3,4

