ORC gençlere sordu! Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar... Özel, Erdoğan'ın önünde; DEM Parti eş genel başkanları listeye giremedi

Türkiye'de son günlerde siyasetin nabzı artmış durumda. Muhalefet ve iktidar arasındaki tartışmalar sürerken ORC Araştırma dikkat çeken bir anket yayınladı.

17-29 yaş aralığında yapılan ankete 2 bin 160 kişi katıldı. Katılımcılara ise "En başarılı bulduğunuz genel başkanlar kimler?" diye soruldu.

ÖZEL, ERDOĞAN'IN ÖNÜNDE

Ankette CHP Genel Başkanı Özgür Özel yüzde 35,4 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 29,4 ile ikinci sırada bulunuyor. Üçüncü sırada ise yüzde 15,8 oy oranına sahip MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu.

BABACAN VE DAVUTOĞLU LİSTEDE YOK

Ankette dikkat çeken sonuçlar da ortaya çıktı. DEVA Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu 10 kişilik listede yer alamadı.

DEM PARTİ EŞ GENEŞ BAŞKANLARI DA LİSTEYE GİREMEDİ

DEM Parti Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da listeye giremeyen isimler arasında yer aldı.

ALTINCI SIRADAKİ İSİM DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan yüzde 11,2 oy oranına sahip olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dördüncü sırada, yüzde 10,9 oy oranına sahip İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da beşinci sırada yer aldı. Altıncı sırada ise dikkat çeken bir isim var. Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu yüzde 9,2 oy oranıyla altıncı sırada bulunuyor.

Diğer sonuçlar ise şu şekilde:



Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 8,1

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 6,7

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici: Yüzde 6,2

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Yüzde 5,8