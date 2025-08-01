Ordu 01 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 1 Ağustos 2025 Cuma günü, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 27°C olarak ölçülüyor. Hissedilen sıcaklık ise 30°C'ye kadar çıkıyor. Nem oranı %73 seviyelerinde. Rüzgar hızı 23 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu hale gelecek. Sıcaklık 25°C'ye düşecek. Hissedilen sıcaklık aynı seviyede kalacak. Nem oranı %74'e yükselecek. Rüzgar hızı 22 km/saat olarak devam edecek.

Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 24-25°C arasında seyrederken, nem oranı %76'dan %79'a yükselebilir. Rüzgar hızı akşam saatlerine doğru 5 km/saatten 4 km/saat hıza düşecek. Ancak akşam 21.00 itibarıyla rüzgar 9 km/saat hıza ulaşacak.

Geceye girerken sıcaklık 22°C'ye kadar iniyor. Nem oranı ise %89'a yükseliyor.

Önümüzdeki günlerde, 2 Ağustos Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. 3 Ağustos Pazar günü de hafif yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Bu hava koşulları altında, sabah saatlerindeki gökgürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sahilde vakit geçirecekler, deniz koşullarının olumsuz olabileceğini unutmamalıdır. Yüksek nem oranları nedeniyle terleme ile su kaybı yaşanabilir. Gün boyunca yeterli su tüketimine özen gösterilmelidir. Rüzgarın akşam saatlerinde artabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Açık alanlarda dikkatli olunur. Rüzgar etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulması tavsiye edilir.