Ordu 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 01 Eylül Pazartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı eşliğinde 30°C'lik yüksek sıcaklık sunuyor. Bu sıcaklık, bölgenin tipik Eylül ayı ortalama sıcaklıklarının üzerindedir. Nem oranı yüksek olacaktır. Hissedilen sıcaklık daha da artabilir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 2 Eylül Salı günü yer yer sağanaklar öngörülüyor. Sıcaklık 24°C olacak. 3 Eylül Çarşamba günü de benzer hava durumu var. Yine yer yer sağanaklar ve 24°C'lik bir sıcaklık tahmin ediliyor. 4 Eylül Perşembe günü zaman zaman yağmur ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 25°C civarında olacak. 5 Eylül Cuma günü bir-iki kısa süreli sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 26°C olarak tahmin ediliyor. 6 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli geçecek. Sıcaklık 27°C civarında öngörülüyor. 7 Eylül Pazar günü, yer yer sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklığı 23°C olacak.

Bu dönemde yüksek nem oranı ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin önlemler alması, ilaçlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymesi faydalı olacaktır. Ani yağışlara karşı yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 25°C civarındadır. Uygun koşullar sunmaktadır.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Planlarınızı yaparken hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almak da dikkate alınmalıdır.

