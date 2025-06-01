Ordu 01 Haziran Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

2 Haziran Pazartesi günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 11°C olacak. 3 Haziran Salı günü yağmur ihtimali mevcut. Gündüz sıcaklığın 18°C, gece sıcaklığın ise 12°C olması bekleniyor. 4 Haziran Çarşamba günü hafif yağmur öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece sıcaklığı 12°C olarak tahmin ediliyor. 5 Haziran Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Günlük sıcaklık 24°C, gece sıcaklığı ise 13°C olacak. 6 Haziran Cuma günü parlak güneş ışığı ve 24°C gündüz sıcaklığı ile 14°C gece sıcaklığı öngörülüyor. 7 Haziran Cumartesi günü güneşli bir hava bekleniyor. Günlük sıcaklık 24°C, gece sıcaklığı 17°C planlanıyor.

Ordu'nun Haziran ayındaki iklimi, ortalama 18.2°C gündüz ve 14.3°C gece sıcaklıkları ile 83% nem oranına sahip. Aylık ortalama 10 yağmurlu gün ve 9 güneşli saat mevcut.

Bu dönemde yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek, zararlı etkilerden korunmaya yardımcı olur.

Ordu'da Haziran ayı, yazın başlangıcıyla birlikte daha sıcak ve güneşli günler getirir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.