Ordu 01 Temmuz Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 1 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, gündüz saatlerinde 25°C, gece saatlerinde ise 19°C civarında olacak. Hava az bulutlu. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler bekleniyor. 2 Temmuz Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava olacak. 3 Temmuz Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. 4 Temmuz Cuma günü de hava güneşli geçecek.

Ordu'nun Temmuz ayındaki iklimi, genellikle 20.5°C ortalama sıcaklık ile karakterizedir. En düşük sıcaklık 17.1°C, en yüksek sıcaklık ise 23.4°C olacaktır. Temmuz ayında 85 mm yağış bekleniyor. Nem oranı ise %84'tür.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gereklidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle bol su içmek ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih etmek önem taşır. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanarak cilde koruma sağlanmalıdır.