Ordu 02 Eylül Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 2 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 23°C civarında olması beklenmektedir. Gece ise sıcaklığın 18°C civarında olacağı tahmin edilmektedir. Nem oranı %82, rüzgar hızı güney yönünden saatte 13 kilometre olarak hesaplanmaktadır. Deniz suyu sıcaklığı 24°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. 3 Eylül Çarşamba günü hava sıcaklığının 22°C, 4 Eylül Perşembe günü 26°C, 5 Eylül Cuma günü ise 27°C civarında olması öngörülmektedir. Bu dönemde yüksek nem oranı ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Bu, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

Yüksek nem oranı, alerjik reaksiyonlara hassas olanların dikkatli olmasını gerektirir. Alerjik bünyeye sahip kişilerin gerekli önlemleri alması ve ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önemlidir. Dışarıda vakit geçirenlerin hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmeleri faydalıdır. Ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak için yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir. Denize girmeyi planlayanlar için su sıcaklığı 24°C civarındadır. Bu nedenle uygun koşullar sunmaktadır.

Ordu'da 2 Eylül 2025 Salı günü ve takip eden günlerde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak, olası olumsuz etkilerden korunabilirsiniz.