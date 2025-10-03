HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 03 Ekim Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 03 Ekim Cuma hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Ordu 03 Ekim Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C'ye düşecek. Nem oranı %66 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/s ile 7 km/s arasında olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C'ye yükselebilir. Pazar günü ise sıcaklık 22°C civarında kalacak. Pazartesi ve Salı günlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sıcak günlerde hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulacaksa, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Cilt bu şekilde korunabilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve yağmurluk kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmak için bu önlemler faydalı olacaktır.

Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken dikkatli olmalısınız. Özellikle yağmurlu günlerde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa uygun giyinmelisiniz. Su geçirmeyen ayakkabılar ve yağmurluk kullanmak önemlidir. Sıcak günlerde hafif ve terletmeyen kıyafetler de tercih edilmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!
MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!MİT, MOSSAD casusunu yakaladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.