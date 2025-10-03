Ordu 03 Ekim Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 16°C'ye düşecek. Nem oranı %66 ile %83 arasında değişecek. Rüzgar hızı 11 km/s ile 7 km/s arasında olacak.

Cumartesi günü hava sıcaklığı 30°C'ye yükselebilir. Pazar günü ise sıcaklık 22°C civarında kalacak. Pazartesi ve Salı günlerinde hafif yağmur bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sıcak günlerde hafif ve terletmeyen kıyafetler tercih edilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunulacaksa, güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Cilt bu şekilde korunabilir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve yağmurluk kullanmalısınız. Islanmaktan kaçınmak için bu önlemler faydalı olacaktır.

