Ordu 03 Haziran Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Bu dönemde, ortalama gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava var. 5 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Hafta sonu, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 23-24°C, gece sıcaklıklarının ise 12-13°C civarında olması tahmin ediliyor.

Ordu'nun Haziran ayındaki iklimi, yüksek nem oranı ve yağışlı günlerin fazlalığı ile karakterizedir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artacağından, hafif ve nefes alabilir kıyafetler de rahatlık sağlar. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar göz önüne alındığında, kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarmak veya giymek önemlidir. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceği unutulmamalıdır. Bu duruma uygun önlemler almak da gereklidir.

Ordu'da Haziran ayı boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.