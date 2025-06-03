HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 03 Haziran Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 03 Haziran Salı hava durumuna göre, sabah saatlerinde sıcaklık 20°C, gece ise 14°C civarında olacak.

Ordu 03 Haziran Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 3 Haziran 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 18°C civarında seyredecek. Bu dönemde, ortalama gündüz sıcaklığı 20°C, gece sıcaklığı ise 14°C civarındadır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 4 Haziran Çarşamba günü hafif yağmurlu bir hava var. 5 Haziran Perşembe günü güneşli bir hava hakim olacak. Hafta sonu, 6 ve 7 Haziran tarihlerinde bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıklarının 23-24°C, gece sıcaklıklarının ise 12-13°C civarında olması tahmin ediliyor.

Ordu'nun Haziran ayındaki iklimi, yüksek nem oranı ve yağışlı günlerin fazlalığı ile karakterizedir. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Yüksek nem nedeniyle terleme artacağından, hafif ve nefes alabilir kıyafetler de rahatlık sağlar. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar göz önüne alındığında, kat kat giyinmek pratik olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarmak veya giymek önemlidir. Rüzgarın zaman zaman hızlanabileceği unutulmamalıdır. Bu duruma uygun önlemler almak da gereklidir.

Ordu'da Haziran ayı boyunca değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
11 ilde operasyon! Hesaplarındaki para trafiği dudak uçuklattı11 ilde operasyon! Hesaplarındaki para trafiği dudak uçuklattı
İmamoğlu ve Tugay dahil 12 kişinin hapsi isteniyorİmamoğlu ve Tugay dahil 12 kişinin hapsi isteniyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

MEB’in tatil kararı sonrası velilerden yeni hamle! Whatsapp grupları karıştı: Plan üstüne plan yapıyorlar…

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...

Hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası! Dominik'i apar topar terk etti! Ülkeye döner dönmez...

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Adliyenin ayakkabı boyacısından akılalmaz oyun! 'Gerekirse hakimin atamasını yaparım' dedi, gerçek bambaşka çıktı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Mide bulandıran plan! İşletme sahibi neye uğradığını şaşırdı

Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi!

Trafik çevirmesinde polislere itiraz etti, son sözü AYM söyledi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.