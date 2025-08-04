Ordu 04 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu kısa süreli sağanaklarla birlikte 25°C civarında olacak. Gündüz sıcaklık 25°C, gece ise 21°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar batı yönünden hafif esmesi bekleniyor.

5 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının 27°C'ye kadar yükselmesi ve hafif yağmurun etkili olması bekleniyor. 6 Ağustos Çarşamba günü sıcaklıkların 29°C'ye ulaşması öngörülüyor. Bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacak. 7 Ağustos Perşembe günü bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurun. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artışı yaşanabilir. Bol su içerek vücudunuzu nemli tutmanız önemlidir. Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda rüzgarı hissetmeyebilirsiniz. Güneş ışınlarından korunmak için uygun kıyafetler tercih etmeniz önerilir.

Özellikle 7 Ağustos Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini unutmayın. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini aklınızda bulundurun. Planlarınızı buna göre düzenlemek akıllıca olacaktır.