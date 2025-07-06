HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Detaylı hava durumu haberimizde...

Ordu 06 Temmuz 2025 Pazar Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 6 Temmuz 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 25°C civarında, gece ise 13°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 7 Temmuz Pazartesi günü sıcaklık 25°C, 8 Temmuz Salı günü 28°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 30°C ve 10 Temmuz Perşembe günü yine 30°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için uygun bir zemin sunuyor. Ancak uzun süre güneşe maruz kalmak, cilt sağlığı açısından risk oluşturabilir. Güneşe çıkarken koruyucu giysiler giymek, geniş kenarlı şapkalar kullanmak ve yüksek koruma faktörlü güneş kremleri uygulamak önemlidir. Bol su içerek vücudun susuz kalmasını önlemek de sağlığınızı korumaya yardımcı olacaktır. Aşırı sıcaklarda serin ortamlarda kalmak da faydalıdır.

Sıcak hava koşulları, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları olanlar için daha riskli olabilir. Bu bireylerin, aşırı sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları ve evde kalmaları önerilir. Evlerdeki klima ve vantilatörlerin düzgün çalıştığına dikkat edilmelidir. Ayrıca hava akışını sağlamak için pencereler açılmalıdır.

Sıcak günlerde açık hava etkinlikleri yaparken, aşırı efor sarf etmekten kaçınmak önemlidir. Düzenli aralıklarla dinlenmek gerekir. Spor yaparken veya yürüyüşe çıkarken sabah erken saatleri veya akşam serinliğini tercih etmek daha sağlıklı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında dışarıda bulunmaktan kaçınmak da cilt sağlığını korur.

Bu sıcak günlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmak, serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınıza iyi gelecektir. Açık hava etkinlikleri yaparken yeterli su tüketimine özen gösterin ve uygun koruyucu önlemleri alın. Böylelikle bu güzel yaz günlerinin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldıCHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı
ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!ABD kabusu yaşıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Kritik hafta! PKK'nın silahlarının tamamının imhası için tarih verildi: 'Öcalan' detayı...

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

Takısız, makyajsız, sade... Diva'nın bu hali olay oldu

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

CHP Grup Başkanvekili Emir sahneden inerken düştü! Hastaneye kaldırıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

O ilimizi sel vurdu! Evleri su bastı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

Kuzey Makedonya'da gündem bekarlık vergisi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.