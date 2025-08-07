HABER

Ordu 07 Ağustos 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 07 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 7 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Öğleden sonra yoğun yağışlar gerçekleşecek. Akşam saatlerinde de yoğun yağış devam edecek. Sıcaklık gündüz 27-28°C, gece ise 23-26°C arasında değişecek. Rüzgarlar batı ve kuzeybatı yönlerinden hafif hızlarla esecek. Nem oranı yüksek olacak. Yağış miktarının 2 mm civarında olması öngörülüyor.

8 Ağustos Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 30°C, gece ise 20°C civarında olacak. 9 Ağustos Cumartesi günü şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. 10 Ağustos Pazar günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yoğun yağışlar nedeniyle su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Su birikintilerinden uzak durulmalıdır. Yüksek nem oranı sebebiyle bol su içilmeli ve hafif, nefes alabilir kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlar hafif olsa da, ani fırtına ihtimaline karşı açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse kapalı alanlarda kalınmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarından korunmanıza yardımcı olacaktır.

