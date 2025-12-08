HABER

'Diploma davası' bugün: Ekrem İmamoğlu 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin davada bugün 3. kez hakim karşısına çıkacak. Bu davada İmamoğlu'nun 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyor.

'Diploma davası' bugün: Ekrem İmamoğlu 3'üncü kez hakim karşısına çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Duruşma Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülecek.

