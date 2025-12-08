HABER

İzmir'de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü!

İzmir bugün değişik bir güne uyandı! Belediye şirketlerinde çalışan işçiler yarım gün iş bırakarak çıplak ayaklarıyla eylem gerçekleştirdi. İşçiler, maaşlarındaki kesintilere ve "çıplak ücret" olarak adlandırdıkları uygulamaya dikkat çekmek için bu protestoyu gerçekleştirdiklerini belirtti. Cemil Tugay'a tepki gösteren eylemciler ardından taleplerini de tek tek açıkladı. İşte sıra dışı eylemden görüntüler...

İzmir'de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen hakları ve işten çıkarmalara tepki göstermek amacıyla sendika binasından Kültürpark'a kadar çıplak ayakla yürüdü. DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın ‘Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar.' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin dört aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız" dedi.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 1

ÇIPLAK AYAKLARIYLA EYLEM YAPTILAR

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş Sendikası'nın İzmir'deki 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubelerinin öncülüğünde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerde çalışan işçiler çıplak ayaklı eylem gerçekleştirdi. İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinden çok sayıda işçi, sendika binası önünde bir araya geldi. Burada toplanan grup, taleplerini duyurmak amacıyla Kültürpark'a doğru yürüyüşe geçti.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 2

"ÇIPLAK ÜCRETE" DİKKAT ÇEKTİLER

İşçiler, maaşlarındaki kesintilere ve "çıplak ücret" olarak adlandırdıkları uygulamaya dikkat çekmek amacıyla ayakkabılarını çıkararak çıplak ayakla yürüyüş gerçekleştirdi. Eylem sırasında, "Hakkımız olanı istiyoruz," ve "Baskılar bizi yıldıramaz" gibi çeşitli sloganlar atıldı. Grup, yürüyüşlerini Kültürpark'ın 9 Eylül Kapısı'nda sonlandırdı.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 3

"BORÇLARIMIZI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK"

Burada toplanan işçiler, durumlarına ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Sendika adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ, İZELMAN, İZFAŞ, EGEŞEHİR ve İZTEK şirketlerinde çalışan binlerce işçi olarak bugün burada toplanmamızın sebebi çok açıktır. Toplu iş sözleşmemizin 37, 43 ve 44. maddelerinde açıkça yer alan öğrenim yardımı, ikramiye ve diğer sosyal haklarımız aylardır ödenmemektedir. Belediye yönetimi, aylardır sürdürdüğümüz tüm görüşmelere rağmen ne ödeme yapmış ne de somut bir ödeme takvimi açıklamıştır. Günlerdir belediye bürokratları maaşlarda herhangi bir sorun olmadığını söylemesine rağmen, maaş ödemesinden sadece bir gün önce bazı basın organlarında emekçilerin maaşlarının çıplak ücret olarak yatırılacağı haberi çıkmıştır. Maaşımıza yapılan bu saldırı nedeniyle kiralarımızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale geldik" ifadelerini kullandı.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 4

CEMİL TUGAY'IN SÖZLERİNE TEPKİ

Onlarca işçinin haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarıldığını, yüzlerce işçinin ise şirketlere iade edilip havuzda işsizlik içinde bekletildiğini vurgulayan Gül, "Bu uygulama çalışma barışını yok etmiş, iş güvencemizi ortadan kaldırmış ve yaşam hakkımızı tehdit eden bir yıldırma politikasına dönüşmüştür. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'ın ‘Sendikalar agresif davranıyor, aylardır eylem yapmadıkları için kendilerini hatırlatmak istiyorlar.' şeklindeki açıklamaları gerçeği yansıtmamaktadır. Biz kendimizi hatırlatmak için değil, üyelerimizin dört aydır ödenmeyen hakları ve havuzda bekletilen arkadaşlarımızın çilesi için buradayız. Müzakere masasına oturduğumuzda, bir yandan maaşımıza el uzatarak bizi sokağa iten, diğer yandan eylem yapacak arkadaşlarımızı tehdit eden bu anlayış, sosyal demokrat belediyeciliğe yakışmamıştır. Baskılar bizi yıldıramaz" diye ekledi.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 5

TALEPLERİNİ TEK TEK SIRALADILAR

Bugün başlatılan eylemi sadece maaşlar için değil, 4 aydır zamanında ödenmeyen sosyal haklar için de yaptıklarını belirten Gül, "Sosyal haklarımız için somut bir ödeme takvimi açıklanmadığı takdirde eylemlerimiz devam edecektir. Bugün sabah saatlerinden itibaren tüm işyerlerimizde yarım gün iş bırakarak sesimizi yükseltiyoruz. İşçiler tek ses, tek yürek haykırıyor. İşten çıkarılan ve şirkete iade edilen arkadaşlarımız derhal işbaşı yaptırılsın. Toplu sözleşmedeki gecikmiş haklarımız olan ikramiye, gıda kartı, iş farklarımız, mesai alacaklarımız ve öğrenim yardımlarımız ödensin. Maaşımızın içindeki yemek, yakacak gibi köklü haklarımıza yapılan saldırı derhal durdurulsun. Emeğimize, ekmeğimize uzanan eller çekilsin. İzmir Büyükşehir Belediyesi bizleri ciddi şekilde muhatap almayıp ödeme planı açıklamadığı takdirde, iş güvencemize yönelik tehditler karşısında fiili ve meşru mücadelemizi kararlılıkla yükselteceğiz. Alanlardan ve sokaklardan asla geri adım atmayacağız. Emeğimizi savunmakta kararlıyız; ekmeğimiz için buradayız. Yaşam hakkımıza yönelik saldırıya boyun eğmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 6

İzmir de sokağa çıkan herkes çıplak ayaklı eylemci gördü! 7


Kaynak: İHA

