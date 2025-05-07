Ordu 07 Mayıs Çarşamba hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlarla başlayacak. Ardından hava açacak. Öğle ve akşam saatlerinde güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 25°C, gece ise 16°C civarında olacak. Nem oranı %81 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ortalama 13 km/saat olacak.

Perşembe günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 24°C, gece ise 13°C olarak öngörülüyor. Cuma günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 27°C gündüz, 13°C gece seviyelerinde kalacak. Cumartesi günü ise çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 27°C gündüz, 13°C gece olarak tahmin ediliyor.

Mayıs ayı boyunca Ordu'da yağışlı günlerin sayısı artmaktadır. Özellikle ayın ortalarına doğru yağış ihtimali daha da yükseliyor. Bu dönemde yağışların genellikle orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlar şeklinde olması bekleniyor.

Bu hava koşulları göz önüne alındığında, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmanızda yarar var. Sıcaklıkların gündüzleri 25-27°C arasında değişmesi, akşamları ise 13°C civarında olması nedeniyle, kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkartıp giymek, vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilir ve rüzgarın hızına göre hareket planınızı yapabilirsiniz.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Bu nedenle hava durumunu düzenli olarak takip edip günlük planlarınızı yapmak, olumsuz hava koşullarından en az şekilde etkilenmenizi sağlayacaktır.