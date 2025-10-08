HABER

Ordu 08 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak.

Cansu Akalp

Ordu'da 8 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 17°C civarında tahmin ediliyor. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 16°C. En düşük sıcaklık ise 14°C. En yüksek sıcaklık 17°C olarak öngörülüyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 2.52 km hızla esecek. Nem oranı %67 civarında olacak.

Perşembe günü hava koşullarında değişiklik bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 18°C ile 12°C arasında değişecek. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 2.29 km hızla esecek.

Cuma günü hava daha sakin olacak. Bir-iki kısa süreli sağanak dışında yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar yine 18°C ile 12°C arasında olacak. Rüzgar güney-güneydoğu yönünden saatte 2.29 km hızla esecek.

Ekim ayı boyunca Ordu'da ortalama sıcaklıklar 14.4°C ile 17.8°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarının artması bekleniyor. Ekim ayında toplam 161 mm yağış düşmesi muhtemel.

Bu hava koşulları dikkate alındığında, Perşembe günü beklenen yağmurlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde trafikte dikkatli olunmalı. Su birikintilerinden uzak durulması önerilir.

