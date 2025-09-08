HABER

Ordu 08 Eylül Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 08 Eylül Pazartesi hava durumu genellikle hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 8 Eylül Pazartesi günü hava koşulları hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 16°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %62 civarında bekleniyor. Rüzgar saatte 11 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. Salı günü yer yer sağanak yağışlar görülecek. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Çarşamba günü hava genellikle güneşli geçecek. Bu günde sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında kalacak. Perşembe günü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 14°C ile 23°C arasında değişecek. Cuma günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 14°C ile 24°C arasında olacak. Hafta sonu ise yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu dönemde sıcaklık 15°C ile 25°C arasında seyredecek.

Hava koşullarındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı önlem almak gereklidir. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte uygun giyinmek önem kazanır. Islak zeminlerde kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yağışların yoğun olduğu saatlerde trafikte dikkatli olunmalıdır. Araçların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

