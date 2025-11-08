Ordu 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %91, rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 17:16'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Kasım Pazar günü hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. 11 Kasım Salı günü hava daha bulutlu hale gelecek. O günde sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında seyredecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 13 Kasım Perşembe günü alçak bulutlar etkili olacak. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Ancak, sıcaklıklar 19°C ile 12°C arasında düşecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler ve yüksek nem oranları serinlik hissi yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu hissiyat artabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bu durum vücutta rahatsızlık hissi yaratabilir. Hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir.

