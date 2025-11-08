HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 8 Kasım 2025 tarihli hava durumu raporu, bulutlu ve güneşli bir gün öngörüyor. Gündüz sıcaklık 21°C, gece ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %91, rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak belirlenmiştir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında ciddi bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar genel olarak 20°C ile 12°C arasında seyredecek. Kat kat giyinmek, hava koşullarına uygun önlemler almak, konforu artırmak açısından önemli olacaktır.

Ordu 08 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 8 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 21°C, gece en düşük sıcaklık ise 9°C civarında olacak. Nem oranı %91, rüzgar hızı 3.6 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:08, gün batımı saati ise 17:16'dır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 9 Kasım Pazar günü hava güneşli geçecek. Sıcaklıklar 20°C ile 8°C arasında değişecek. 10 Kasım Pazartesi günü de benzer koşullar devam edecek. 11 Kasım Salı günü hava daha bulutlu hale gelecek. O günde sıcaklıklar 22°C ile 11°C arasında seyredecek. 12 Kasım Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli olacak. 13 Kasım Perşembe günü alçak bulutlar etkili olacak. 14 Kasım Cuma günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Ancak, sıcaklıklar 19°C ile 12°C arasında düşecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve stabil olacak. Hava sıcaklıklarındaki ani değişiklikler ve yüksek nem oranları serinlik hissi yaratabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde bu hissiyat artabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artış gösterebilir. Bu durum vücutta rahatsızlık hissi yaratabilir. Hafif ve nefes alabilir kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilebilir.

Rüzgar hızının düşük olması bekleniyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunmaktadır. Fakat, yüksek nem oranı özellikle sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artırabilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek önemlidir. Böylece hava koşullarına uygun kıyafetler seçilebilir. Yüksek nem oranı ile birlikte terleme artışı olabilecektir. Bu da rahatsızlık hissine yol açabilir. Hafif ve nefes alan kumaşlardan yapılmış giysiler tercih edilmelidir.

Hava koşulları genel olarak ılıman ve stabil olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissi artabilir. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kişisel konforu sağlamak adına gerekli önlemleri almak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Göbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntüGöbek taşında dansöz, hamam tasında yemek... Gündem yaratan görüntü
Erzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandıErzurum’da dolandırıcılık suçundan aranan 2 şahıs İstanbul ve İzmir’de yakalandı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

Türkiye, Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarttı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Yatırım bankasına operasyon! 3 yönetici gözaltına alındı

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.