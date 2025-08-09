HABER

Ordu 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yüksek nem oranlarıyla belirginleşecektir.

Ordu 09 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Ordu'da 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte yüksek nem oranlarıyla belirginleşecektir. Gündüz sıcaklık 29°C civarında seyredecektir. Gece sıcaklıkları ise 18°C'ye kadar düşebilir. Bu koşullar, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sakinleşecektir. 10 Ağustos Pazar günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 29°C civarında kalacaktır. 11 Ağustos Pazartesi günü bol güneş ışığı altında sıcaklık 28°C seviyelerinde olacaktır. 12 Ağustos Salı günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 28°C civarında seyredecektir. 13 Ağustos Çarşamba günü zaman zaman bulutlu, zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar yine 28°C civarında olacaktır. 14 Ağustos Perşembe günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 28°C seviyelerinde kalacaktır. 15 Ağustos Cuma günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık 26°C civarında olacaktır.

Bu dönemde, özellikle 9 Ağustos'taki şiddetli yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir. Ani su baskınları ve trafik kazaları riski bulunmaktadır. Su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerden uzak durulması ve araçların hız limitlerine uyulması gerekmektedir. Diğer günlerde hava koşulları daha sakin olacağından, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem olacaktır.

