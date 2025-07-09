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Ordu 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu çok güzel geçecek.

Ordu 09 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Ordu'da 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü hava durumu çok güzel geçecek. Bol güneş ışığı olacak. Sıcaklık 30°C'ye kadar yükselecek. Nem oranı %68 civarında. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat ölçülüyor. Gün doğumu saati 05:05. Gün batımı ise 20:02'de olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 10 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 31°C'ye ulaşacak. Bu gün de bol güneş ışığı bekleniyor. 11 Temmuz Cuma günü sıcaklık 28°C civarına düşecek. Hava, güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçecek. 12 Temmuz Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklık 26°C civarında olacak.

Bu sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak gereklidir. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olur. Yüksek sıcaklıkların vücut üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Serin ortamlarda vakit geçirmek de önemlidir. Hafif yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk bulundurmak gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önem taşır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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