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Ordu 10 Mayıs Cumartesi hava durumu: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 10 Mayıs Cumartesi hava durumu belli oldu. Ordu'da hava durumu bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Ordu 10 Mayıs Cumartesi hava durumu: Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu, bazı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı şeklinde tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 11°C ile 24°C arasında değişmesi bekleniyor. Mayıs ayının Ordu'da genellikle yağışlı ve nemli bir dönem olduğu görülmektedir.

11 Mayıs Pazar günü, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 14°C arasında seyredecek. 12 Mayıs Pazartesi günü yağmur ihtimali bulunuyor. 13 Mayıs Salı günü ise yağmur ve çisenti olacağı tahmin ediliyor. Bu günlerde sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişecek.

Ordu'da Mayıs ayı boyunca ortalama sıcaklıklar 10.2°C ile 18.4°C arasında değişiyor. Nem oranı ise %83 civarındadır. Bu veriler, bölgenin nemli ve yağışlı bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Bu hava koşulları göz önünde bulundurulduğunda, açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Ayrıca, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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