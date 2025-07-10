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Ordu 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava sıcaklıklarının 30°C civarında olması bekleniyor. İşte detaylar...

Ordu 10 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 10 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu, bol güneş ışığı eşliğinde 30°C'ye kadar yükselecek. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin tipik özelliklerini gösteriyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olacak.

11 Temmuz Cuma günü, hava biraz serinleyecek. Sıcaklık 28°C civarına düşecek. Bulutlu ve güneşli arası bir hava bekleniyor. 12 Temmuz Cumartesi günü, hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 27°C civarında olacak. 13 Temmuz Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında seyredecek.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, açık hava etkinliklerini planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalı olacaktır. Planlarınızı esnek tutmak da önemlidir. Yağmurlu günlerde, su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar kullanmak ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur.

Sıcak günlerde güneş ışınlarının zararlarından korunmak için güneş kremi kullanmak önemlidir. Şapka takmak ve bol su içmek de gereklidir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için serin ortamlarda vakit geçirmek önerilir. Ayrıca, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak da iyi bir fikirdir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı buna göre yapmak konforunuzu ve sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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