Ordu 11 Kasım Salı hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Kasım 2025 Salı günü hava koşulları sabah saatlerinde yer yer güneşli olacak. Ardından bulutlanma eğilimi görülecek. Gün boyunca en yüksek sıcaklık 23°C olacak. En düşük sıcaklık ise 10°C civarında seyredecek. Nem oranı %66 olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise 9.7 km/s bekleniyor. Gün doğumu saati 07:12'dir. Gün batımı ise 17:15 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava koşullarında belirgin değişiklikler yaşanacak. 12 Kasım Çarşamba günü hava daha da bulutlanacak. Sıcaklıklar 19°C ile 10°C arasında değişecek. 13 Kasım Perşembe günü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 11°C ile 7°C arasında olacak. 14 Kasım Cuma günü alçak bulutlar ve hafif yağışlar görülebilir. Sıcaklıklar 12°C ile 7°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar da kullanılmalıdır. Rüzgarlı havalarda açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Mümkünse korunaklı yerlerde vakit geçirilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşe karşı kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak sağlığınız açısından önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip ederek planlarınızı yapabilirsiniz.