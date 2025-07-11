Ordu 11 Temmuz Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 11 Temmuz 2025 Cuma günü hava koşulları kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Bu sıcaklık, yaz mevsiminin tipik değerlerine yakın. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

12 Temmuz Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 26°C civarında kalacak. Bu durum, açık hava planlarınıza hafif bir esneklik gerektirebilir. 13 Temmuz Pazar günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Sıcaklıklar yine 26°C civarında olacak. Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için hazırlıklı olmayı gerektiriyor.

14 Temmuz Pazartesi günü alçak bulutların ardından biraz güneş bekleniyor. Sıcaklıklar 29°C civarında olacak. Bu, hafta başı için daha sıcak ve güneşli bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerdeki değişken hava koşulları, özellikle yağışlı günlerde dikkat gerektiriyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların esnek olmaları önem taşıyor. Hava durumunu düzenli olarak takip etmekte fayda var. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak gerekiyor. Islak zeminlerde dikkatli yürümek, olası kayma ve düşme risklerini azaltacaktır. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek, sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarını önleyebilir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Bu nedenle planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, keyifli ve güvenli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.