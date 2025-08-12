Ordu 12 Ağustos Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Ağustos 2025 Salı günü hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 24 ile 30°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 23 ile 24°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 23 km/sa ile 49 km/sa arasında değişmesi bekleniyor. Bu koşullar altında hava genellikle kuru kalacak.

13 Ağustos Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 27°C ile 21°C arasında değişecek. 14 Ağustos Perşembe günü hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 27°C ile 19°C arasında seyredecek. 15 Ağustos Cuma günü hava bulutlu ve güneşli geçecek. Sıcaklık 27°C ile 15°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli kalacak. Rüzgar hızları zaman zaman 49 km/sa'ye kadar çıkabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların rüzgar hızını ve yönünü dikkate alarak önlem alması faydalıdır. Ayrıca, yoğun güneş ışınlarının olduğu saatlerde cilt koruması için önlemler almak ve bol su tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.