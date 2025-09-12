HABER

Ordu 12 Eylül Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 25°C civarında bekleniyor.

Ordu'da 12 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu, muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 25°C civarında bekleniyor. Bu tarihte hava koşullarının değişken olabileceğini göz önünde bulundurmak önemlidir.

13 Eylül Cumartesi günü, yer yer sağanakların etkili olması ve sıcaklığın 23°C civarında seyretmesi öngörülmektedir. 14 Eylül Pazar günü, hava koşullarının daha sakinleşmesi, çoğunlukla güneşli bir hava ve 23°C civarında olması beklenmektedir. 15 Eylül Pazartesi günü ise bol güneş ışığı ile 25°C civarında bir hava tahmini bulunmaktadır.

Bu dönemde hava durumunun değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Özellikle 12 ve 13 Eylül tarihlerindeki olası sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız, ani hava değişimlerine karşı korunmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, nem oranının yüksek olabileceğini göz önünde bulundurarak, hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmenizde rahatlığı artıracaktır. Rüzgar hızının da zaman zaman artabileceğini dikkate alarak, açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir.

Ordu'da 12-15 Eylül 2025 tarihleri arasında hava koşullarının değişken olmasını bekliyoruz. Özellikle 12 ve 13 Eylül tarihlerindeki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmanın önemli olduğunu belirtmek gerekir.

