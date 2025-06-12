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Ordu 12 Haziran Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 12 Haziran Perşembe hava durumu güneşli olacak.

Ordu 12 Haziran Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 12 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu, güneşli geçmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakındır. Bölgenin tipik iklim koşullarını yansıtır.

13 Haziran Cuma günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 23°C, gece sıcaklığı 15°C civarında olacak. 14 Haziran Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 19°C, gece ise 14°C olacak. 15 Haziran Pazar günü de yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece sıcaklığı 12°C civarında olacak.

Ordu'nun Haziran ayındaki iklimi, ortalama 18.2°C gündüz ve 14.3°C gece sıcaklıklarıyla karakterizedir. Nem oranı %83'tür. Yağış miktarı 96 mm'dir. Bu dönemde yağmurlu gün sayısı 10'dur. Güneşli saat sayısı ise 9'dur.

Beklenen yağışlar ve nem oranları dikkate alındığında, 13-15 Haziran tarihleri arasında yağışlı günler yaşanabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, yağışlı günlerde su birikintileri oluşabilir ve yollar kayganlaşabilir. Bu, trafikte dikkatli olunmasını ve sürüş hızının azaltılmasını gerektirir. Nem oranının yüksekliği nedeniyle, alerjik reaksiyonlara yatkın kişilerin tedbirli olmaları ve ilaçlarını yanlarında bulundurmaları önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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