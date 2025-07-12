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Ordu 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava koşulları, alçak bulutların hakim olduğu bir gün olarak öngörülmektedir.

Ordu 12 Temmuz Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Ordu'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü hava koşulları, alçak bulutların hakim olduğu bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında, gece ise 19°C seviyelerinde olması beklenmektedir. Nem oranı yüksektir. Rüzgarın saatte 10 km civarında esmesi tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin değişiklikler bekleniyor. 13 Temmuz Pazar günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması öngörülmektedir. 14 ve 15 Temmuz Pazartesi ve Salı günleri ise hava koşullarının daha sakinleşmesi bekleniyor. Parçalı bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava öngörülmektedir.

Bu dönemde, özellikle 13 Temmuz'daki olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlayanların, hava durumunu düzenli olarak takip etmeleri faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla su kaybı artabilir. Gün boyunca yeterli su tüketimine özen gösterilmelidir. Rüzgarın hızının düşük olması genellikle uygun koşullar sunar. Ancak ani hava değişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

Ordu'da 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü alçak bulutlu bir hava beklenmektedir. Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacaktır. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önerilir. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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