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Ordu 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 14 Temmuz Pazartesi günü, hava koşulları alçak bulutların ardından, zaman zaman güneşin kendini göstermesiyle geçecek.

Ordu 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 14 Temmuz Pazartesi günü, hava koşulları alçak bulutların ardından, zaman zaman güneşin kendini göstermesiyle geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28°C civarında olacak. Nem oranı %60 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek. Gün doğumu 05:09, gün batımı ise 20:00'dir.

Salı günü hava koşulları bulutlu ve güneşli olarak bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında seyredecek. Nem oranı %60 dolaylarında olacak. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek.

Çarşamba günü hava koşulları parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 30°C civarında gerçekleşecek. Nem oranı %45 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte yaklaşık 5 km hızla esecek.

Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık 30°C civarında kalacak. Nem oranı %39 olacaktır. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 3 km hızla esecek.

Cuma günü de hava açık ve güneşli olması bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında olacak. Nem oranı %47 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 11 km hızla esecek.

Cumartesi günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 28°C civarında olacak. Nem oranı %60 düzeyinde olacak. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek.

Pazar günü yağmur geçişleriyle hava durumu değişecek. Sıcaklık 29°C civarında olacak. Nem oranı %76 dolaylarında tahmin ediliyor. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar 28°C ile 30°C arasında değişecek. Nem oranları %39 ile %76 arasında seyredecek. Rüzgar hızları ise 3 km ile 13 km arasında değişim gösterecek. Yüksek nem oranının olduğu günlerde sıcaklıklar daha yüksek hissedilebilir.

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde açık hava etkinliklerini sınırlamak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden uzak durmak ve kaygan zeminlere dikkat etmek gerekir. Rüzgarlı günlerde ise açık alanlarda uçabilecek nesnelerden kaçınmak ve şemsiyeleri dikkatli kullanmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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