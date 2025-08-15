HABER

Ordu 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Ordu 15 Ağustos Cuma Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Ordu'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 27°C civarında, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Nem oranı yaklaşık %59 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı 13 km/saat olarak tahmin ediliyor. Yağış ihtimali %16 civarında. Bu, gün boyunca hafif yağışların olabileceğini gösteriyor.

Cumartesi günü hava sıcaklığının 27°C, Pazar günü ise 28°C civarında olması öngörülüyor. Bu sıcaklıklar, Ordu'nun Ağustos ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Nem oranı yüksek olacağından, hava koşulları nemli ve bunaltıcı olabilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunması, bol su tüketmeleri önemlidir.

Yağmurlu günlerde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunmalı. Uygun kıyafetler giyilmelidir. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme yoluyla vücut ısısının düzenlenmesi zorlaşabilir. Bu nedenle, aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınılmalı. Gerektiğinde serin ortamlarda dinlenilmesi önerilir.

Ordu'da 15 Ağustos 2025 Cuma günü hava sıcak ve nemli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır.

hava durumu Ordu
