Ordu 15 Eylül Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Eylül Pazartesi günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece ise en düşük 13°C civarında seyredecek. Nem oranı %74, rüzgar hızı 7.2 km/saat tahmin ediliyor.

16 Eylül Salı günü hava daha serin olacak. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 12°C olarak öngörülüyor. 17 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli, en yüksek sıcaklık 24°C, en düşük sıcaklık 14°C olacak. 18 Eylül Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 12°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Yağmur beklenen günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Gerekirse katları çıkarmak veya giymek sağlığınız açısından önem taşır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın yönüne göre hareket edilmelidir.