Ordu 15 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 15 Kasım 2025 Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 11°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı ise 2.2 km/s civarında tahmin ediliyor. Bu koşullar açık hava etkinlikleri için uygun olmayabilir.

Pazar günü sıcaklıklar 5°C ile 14°C arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Pazartesi ve Salı günleri hava güneşli olacak. Sıcaklık 8°C ile 19°C arasında değişecek. Bu günlerde yağış olmayacak. Açık hava etkinlikleri için daha uygun görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına göre plan yapmak önemli. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olur. Yağmurluk veya şemsiye bulundurmak da iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak sağlığınız için önemlidir.