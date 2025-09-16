Ordu 16 Eylül Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, sabah saatlerinde yağmurlu. Gündüz saatlerinde de yağmur bekleniyor. Sıcaklıkların 20°C civarında olması öngörülüyor. Akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu, gece ise az bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11°C civarına düşecek. Rüzgarın kuzeybatı yönünden saatte 13 km ile 19 km arasında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı sabah %87, gündüz %74, akşam %93 ve gece %97 olacak.

Ordu'da 17 Eylül Çarşamba günü hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 24°C civarında seyredecek. 18 Eylül Perşembe günü yağmur geçişleri bekleniyor. Sıcaklıklar 18°C civarına düşecek. 19 Eylül Cuma günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 17°C civarında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 19°C civarına çıkacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edin. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olacaktır. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyun. Rüzgarlı günlerde rüzgarın hızına göre uygun önlemler alın. Özellikle açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Hava koşullarına göre planlarınızı esnek tutarak olası olumsuzluklardan en az şekilde etkilenebilirsiniz.