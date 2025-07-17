Ordu 17 Temmuz 2025 Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 17 Temmuz 2025 Perşembe günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları ise 21°C civarında seyredecek. Nem oranı %39 düzeyinde olacak. Rüzgar hızı 2.93 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. 18 Temmuz Cuma günü sıcaklıkların 30°C'ye ulaşması bekleniyor. 19 Temmuz Cumartesi günü sıcaklıklar 28°C civarında gerçekleşecek. 20 Temmuz Pazar günü de sıcaklıklar 28°C seviyesinde seyredecek.

Bu sıcak ve güneşli hava koşullarında, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin korunması önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, terletmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Sıcak saatlerde kapalı alanlarda kalmak veya gölgelik yerlerde durmak sağlıklı olacaktır. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olur.