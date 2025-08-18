HABER

Ordu 18 Ağustos Pazartesi Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü hava durumu güneşli olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 30°C civarında seyredecek. Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. Sıcaklık 27°C civarında olacak. Çarşamba ve Perşembe günleri çoğunlukla güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 28°C civarında olacak.

Ağustos ayı boyunca Ordu'da ortalama sıcaklıklar 21.1°C ile 24°C arasında değişiyor. Nem oranı genellikle %85 civarında seyrediyor. Yağmurlu gün sayısı ortalama 11 gün olarak kaydediliyor. Güneşli saat sayısı ise ortalama 7.5 saat olarak hesaplanıyor.

Bu sıcak günlerde açık hava aktivitelerinde güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Bol su tüketimi, vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için düzenli olarak su içmek önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı buna göre düzenlemenizi sağlar. Böylece olası sürprizlere karşı hazırlıklı olabilirsiniz.

hava durumu Ordu
