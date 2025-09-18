Ordu 18 Eylül Perşembe hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 18 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 20°C ile 16°C arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 19 Eylül Cuma günü orta şiddetli yağmurlar ile sıcaklık 19°C ile 14°C arasında olacak. 20 Eylül Cumartesi günü de orta şiddetli yağmurlar ve 18°C ile 15°C arası bir sıcaklık tahmin ediliyor. 21 Eylül Pazar günü ise hafif yağmurlar bekleniyor. Hava sıcaklığı 23°C ile 14°C arasında olacak.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun olmayabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düşmesi nedeniyle kat kat giyinmek ve sıcak içecekler tüketmek de vücut ısınızı korur.

Yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken dikkatli olmalısınız. Yol durumuna göre hızınızı ayarlamalısınız. Ayrıca, yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olmalı ve bu tür bölgelerden kaçınmalısınız.