Ordu 19 Ağustos Salı Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 19 Ağustos 2025 Salı günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti ile geçecek. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece ise 19°C civarında olacak. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklığını daha fazla hissedecektir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının daha güneşli ve sıcak olması bekleniyor. 20 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklığı 27°C, 21 Ağustos Perşembe günü de 27°C olacak. 22 Ağustos Cuma günü sıcaklık 29°C civarına yükselecek. Artan sıcaklık, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir faktördür.

Güneş ışınlarının etkisini azaltmak için güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalı olacaktır. Bol su tüketimi, vücut ısısını dengede tutar. Hafif yağmur ihtimali olan günlerde şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olur. Nem oranının yüksek olduğu günlerde su kaybını önlemek için düzenli olarak su içmek önemlidir.

Bu önlemler sağlığınızı korumaya yardımcı olur. Ayrıca yaz aylarının tadını daha rahat çıkarmanızı sağlar.