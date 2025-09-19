HABER

Ordu 19 Eylül Cuma hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu'da 19 Eylül Cuma hava durumu yer yer sağanak yağışlı olacak. İşte detaylar...

Ordu'da 19 Eylül 2025 Cuma günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 13°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 17°C ile 20°C arasında değişecek. Hava koşulları yer yer sağanak yağışlı olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yağışların etkili olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

Cumartesi günü hava sıcaklıkları 12°C ile 18°C arasında olacak. Ayrıca sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise hava sıcaklıkları 9°C ile 20°C arasında değişecek. Geç saatlerde yer yer sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü hava sıcaklıkları 12°C ile 22°C arasında olacak. Bol güneş ışığı altında açık hava koşulları hakim olacak. Bu dönemde yağışlı günlerde açık hava etkinlikleri planlarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Yağmura karşı hazırlıklı olmak önemlidir.

Sıcak günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmalısınız. Sıcaklıkların yüksek olduğu günlerde bol su içmek önemlidir. Hafif kıyafetler giymek vücut ısınızı dengelemeye yardımcı olur. Hava koşullarına göre plan yaparken güncel hava durumu raporlarını takip etmelisiniz.

