Ordu 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu’da 19 Kasım 2025 tarihinde hava sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C, gece sıcaklığı 8°C civarında tahmin ediliyor. Takip eden günlerde hava durumu benzer koşullarda devam edecek. 20 Kasım’da gündüz sıcaklıkları 22°C olarak ölçülecekken, 21 Kasım’da bu değer 21°C’ye düşecek. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler giymek, rüzgarlı havalarda ise şemsiyeleri sağlam tutmak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava koşulları sıcak, bulutlu ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığı 15°C civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 8°C seviyelerinde olacaktır. Rüzgar saatte 14 km hızında esecek. Nem oranı %72 civarında ölçülecek.

20 Kasım Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında olacak. 21 Kasım Cuma günü de benzer koşullar sürecek. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 12°C olması öngörülüyor. 22 Kasım Cumartesi günü hava daha sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklarının 25°C, gece sıcaklıklarının ise 12°C seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bu dönemde yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek faydalı olacak. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan koruyacaktır. Rüzgarlı günlerde şemsiyeleri sağlam tutmak önemlidir. Ayrıca uçuşan nesnelerden uzak durmak da gereklidir. Sıcaklık 20°C'nin üzerinde olduğunda nefes alabilen kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki fark göz önünde bulundurulmalıdır. Kat kat giyinmek, gerektiğinde katları çıkarıp giymek vücut ısısını dengede tutar.

