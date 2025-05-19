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Ordu 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?

Ordu 19 Mayıs Pazartesi hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 18°C civarında olacak.

Ordu 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Ordu'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Ordu'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu muhtemel sağanak yağışlarla birlikte 18°C civarında olacak. Bu tarihte hava koşullarının değişken olabileceği dikkate alınmalıdır.

20 Mayıs Salı günü hava çok bulutlu geçecek. Sıcaklık 21°C civarında seyredecek. 21 Mayıs Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak ve sıcaklık 19°C olacağı tahmin ediliyor. 22 Mayıs Perşembe günü bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 23°C civarına yükselecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 19 Mayıs'taki muhtemel sağanak yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Diğer günlerde hava daha stabil görünüyor. Yine de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak iyi bir yaklaşımdır.

Günlük hava tahminlerini düzenli olarak takip etmek planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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